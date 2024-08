Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, domani proseguono i lavori

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024

domani proseguono i lavori

Proseguono domani, mercoledì 21 agosto, i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento e gialli riservati ai residenti.

A causa del maltempo, una parte degli interventi in programma ieri, lunedì 19 agosto, sono slittati ad oggi. Pertanto i lavori previsti domani potrebbero concludersi giovedì 22 agosto.

Le strade interessate sono via delle Mura Urbane, via Ripalta, via dei Pappagalli, via Porta al Borgo, via Dalmazia (da via Porta al Borgo a via Gora), piazza della Resistenza, via Campo Marzio, piazza Da Vinci, via dei Baroni, via San Pietro, piazza San Pietro, piazza Santo Stefano e via Frosini.

Per permettere gli interventi di manutenzione, nelle vie interessate sarà in vigore, per tutto il giorno, il divieto di sosta.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

