R: COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA AL VIA UNA NUOVA FASE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE TRA BRUGNATO E BORGHETTO VARA

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 si invia nuovamente dopo la segnalazione che ad alcuni non è arrivato

scusate il disguido

PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

AL VIA UNA NUOVA FASE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE TRA BRUGNATO E BORGHETTO VARA

INIZIATO L’ITER DI APPROVAZIONE PROGETTO E LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

PERACCHINI: “STIAMO OPERANDO SU PIÙ CANTIERI E SU PIÙ INFRASTRUTTURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA RETE VIARIA”

Con gli atti tecnici emessi oggi dalla Provincia è iniziato l’iter di approvazione progetto e la procedura di affidamento relativo all’intervento di ristrutturazione, ovvero della realizzazione delle opere di messa in sicurezza, del ponte tra Brugnato e Borghetto Vara.

Con la determina emessa oggi dagli uffici tecnici della Provincia si è quindi dato via alla procedura di gara che servirà a reperire i soggetti interessati a partecipare al bando emesso dall’Ente e quindi poi essere selezionati per la realizzazione concreta dell’opera.

I fondi per l’opera sono inseriti nei finanziamenti previsti da decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art 49 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.

“Siamo all’avvio di una fase strategica per le opere viabilistiche portate avanti dall’Ente nell’ambito della programmazione per la messa in sicurezza della rete dei ponti _ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _ a giorni presenteremo il piano completo degli interventi sia per quest’opera che per altre infrastrutture. Si tratta di un programma complesso su cui stiamo lavorando da anni, anche a fronte delle difficili condizioni finanziare in cui versano le province. Abbiamo reperito, non solo in questo caso, i fondi necessari, realizzato gli studi propedeutici ed ora siamo all’affido delle opere. Sulla sicurezza delle strade, in particolare dei ponti e delle gallerie, stiamo sviluppando un programma che non ha riscontri in passato e che ci impegna in un’opera costante di monitoraggi, verifiche, interventi e risoluzioni di problematiche complesse. Oggi stiamo lavorando con più cantieri aperti, che non si sono mai fermati, cercando di procurare il minimo disagio ai cittadini anche se si tratta di opere indispensabili e interventi che non si possono rinviare”

Nei prossimi giorni, formalizzate le pratiche di attivazione della procedura di gara verrà anche presentato il progetto su cui verrà poi realizzato l’intervento.

La Spezia 20 agosto 2024

——————————————

[cid:e020745a-8697-422d-bd7f-a8eb84c35fed]

Provincia della Spezia