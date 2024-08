OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – e Lega Serie A

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Non a caso la Lega Serie A è impegnata, ormai da anni, nella campagna antidiscriminazione “Keep Racism Out” con l’obiettivo di tenere il razzismo lontano dagli stadi, garantire la parità di trattamento e la tutela dei diritti umani nel calcio.

Tanti gli attori coinvolti in questa virtuosa battaglia: calciatori, allenatori, arbitri, dirigenti delle Società sportive, tifosi, appassionati e quest’anno per la prima volta anche l’ OSCAD .

L’ OSCAD (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori del Dipartimento della Pubblica Sicurezza) dal 2010 lavora per contrastare i crimini d’odio e favorire la cultura dell’inclusione e della non-discriminazione, anche nel mondo dello sport.

Il suo logo è stato apposto sulla manica delle magliette dei 23 bambini che hanno accompagnato e che accompagneranno i giocatori e la terna arbitrale in campo, in tutte le partite fino alla fine del campionato.

Un modo questo per ricordare l’impegno della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella promozione della tolleranza e nella lotta contro ogni forma di razzismo.

