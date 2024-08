MADEIRA. CALOVINI (FDI): PARLATO CON AMBASCIATORE ITALIANO IN PORTOGALLO, GRAZIE PER SFORZI FATTI PER ASSISTERE NOSTRI CONNAZIONALI

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 “Il disagio che molti italiani stanno vivendo da giorni sull’isola di Madeira è chiaramente imputabile ai disservizi delle compagnie aeree dovuti a diversi fattori ed è quindi ancor più apprezzabile che la Farnesina e la nostra Ambasciata a Lisbona, che ringrazio, si siano comunque prontamente attivate per fornire assistenza. Ho personalmente parlato con il nostro Ambasciatore in Portogallo Claudio Miscia che mi ha spiegato nel dettaglio tutto lo sforzo che è stato fatto in questi giorni per cercare di assistere al meglio gli italiani che ancora sono sull’isola ma tutti sono moderatamente convinti che nel giro di qualche giorno la situazione sarà risolta”. Lo dichiara Giangiacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari esteri alla Camera.

