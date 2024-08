FdI, Nesci: Stellantis e Fanpage casi paradossali della situazione occupazionale in Italia

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

“Un colosso dell’automotive come Stellantis che manda a casa migliaia di lavoratori, ma aumenta le remunerazioni milionarie ai propri top manager. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Libero”, nel giornale on line Fanpage ci sarebbero giornalisti sottopagati e sfruttati perfino per infiltrarsi per mesi dentro organizzazioni politiche giovanili”. È quanto afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci. “Sono questi due paradossali casi della situazione occupazionale in Italia, che da decenni devastano redditi delle famiglie e alterano in maniera penalizzante per l’economia italiana il mercato del lavoro. E’ anche contro queste gravi distorsioni dell’occupazione che il governo Meloni ha da tempo intrapreso politiche virtuose che stanno portando a una inversione di tendenza nei salari e nei redditi delle famiglie, di cui per anni i governi di sinistra hanno ignorato l’importanza”.

