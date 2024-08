Elezione Consiglio Provinciale – Trasmissione Decreto indizione comizi elettorali

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Elezione del Consiglio Provinciale.

Si trasmette in allegato il decreto recante “Elezione del Consiglio provinciale. Indizione comizi

DECRETO DEL PRESIDENTE

Proposta

Funzione Affari Istituzionali n. 2579/2024

Decreto n. 7 del 19/08/2024

Oggetto: ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. INDIZIONE COMIZI ELETTORALI PER IL GIORNO DI

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 1 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm.ii. “Disposizioni sulle citta’ metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e

territoriali, recante linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale;

VISTA la Circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e

territoriali parimenti in materia di elezioni provinciali;

VISTE le “Linee guida per l’organizzazione della procedura elettorale per l’elezione del Presidente

elezioni del Consiglio Provinciale, la cui carica dura 2 anni;

DATO ATTO:

che ai sensi dell’art. 1, comma 79 lett. b) della predetta legge 56/2014, così come modificata

dall’art. 1, comma 9-ter, legge n. 21 del 2016, l’elezione del Consiglio Provinciale è indetta e

si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o

scioglimento anticipato degli organi provinciali;

che l’art. 1 comma 4 quinquiesdecies del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con

modificazioni dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 e successivamente modificato con

decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

2021 n. 21, stabilisce che “Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti

delle province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del

decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno

2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla

data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al

turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021 o, comunque,

nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo

svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l’integrale rinnovo del relativo

procedimento elettorale”;

che per effetto di quanto riportato dalla Circolare di orientamento del Ministero dell’Interno

n. 104 del 14 novembre 2023 recante ad oggetto “articolo 1, comma 79, lettera b) della

legge 7 aprile 2014, n. 56, (c.d. legge Delrio). Orientamento condiviso deliberato in sede di

Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.” la Provincia di Novara e’ risultata interessata

al differimento elettorale all’esito delle elezioni amministrative del 2024, con cio’

prolungandosi il mandato biennale dei Consiglieri eletti nel 2021;

che l’art. 1 comma 4 bis del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con

modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 stabilisce che “Limitatamente alle province

che nell’anno 2024, per effetto dell’articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della

legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il

quarantacinquesimo giorno successivo all’ultima proclamazione degli eletti nei comuni

interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni

provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente

comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in

caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di

novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie

richiamata al primo periodo”;

RITENUTO di dover procedere all’indizione dei comizi elettorali ai sensi della normativa sopra

richiamata;

DECRETA

1) di indire i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale, che si svolgerà dalle ore otto

alle ore venti di domenica 29 settembre 2024;

Le operazioni di voto avranno luogo:

presso il seggio istituito nella sede della Provincia, sita in Piazza Matteotti, 1 – Novara

per gli elettori dei comuni di: Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate,

Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Casalbeltrame, Casaleggio Novara,

Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese,

Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Marano Ticino, Mezzomerico,

Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro

Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d’Agogna,

Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

presso la sezione istituita nella sede del Comune di Borgomanero, sito in Corso Cavour

16 – Borgomanero per gli elettori dei comuni di: Agrate Conturbia, Ameno, Armeno,

Arona, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga

Novarese, Carpignano Sesia, Castelletto

Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio

d’Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto,

Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Gozzano,

Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno,

Oleggio Castello, Orta S. Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisano, Pogno, Pombia,

Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d’Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Varallo

Pombia.

2) di dare atto che:

i componenti del Consiglio Provinciale sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri

Comunali dei sopra citati Comuni della Provincia di Novara in carica alla data delle

elezioni riportata al punto 1);

sono eleggibili alla carica di Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri in carica

dei Comuni della Provincia di Novara;

l’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da

un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici); nelle liste

nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero

dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del

sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Le liste

dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo

elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e

pubblicata sul sito della Provincia entro 30 giorni dalla data delle votazioni. L’elettore

può esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è

ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014;

le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale sono presentate all’Ufficio

Elettorale appositamente costituito presso l’aula consiliare di Palazzo Natta – Piazza

Il presente decreto verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale

della Provincia entro il 40° giorno antecedente le votazioni e trasmesso via posta

elettronica certificata a tutti i Comuni della provincia, perché provvedano alla relativa

pubblicazione ai rispettivi albi pretori ed alla massima diffusione presso i Consiglieri

Comunali in carica, nonché alla Prefettura di Novara;

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, nonché la disciplina di

dettaglio del procedimento elettorale potranno essere scaricati dal sito della provincia

http://www.provincia.novara.it

