[Comune Palermo] Pubblicato bando per la selezione nei cantieri di servizi – Presentazione istanze di partecipazione entro il 18 settembre prossimo

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 208 del 08/08/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA UTILIZZARE NEI CANTIERI DI SERVIZI,

GENERALE DELLA REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE

DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO,

DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.

L’anno duemilaventiquattro addì otto del mese di Agosto alle ore 13:35, presso la sede istituzionale

di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello

di cui all’oggetto.

Presiede l’adunanza Roberto Lagalla, SINDACO.

Partecipa il sottoscritto, Sergio Pollicita, VICE SEGRETARIO GENERALE F.F. del Comune.

Intervengono i Signori:

Qualifica

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

LAGALLA ROBERTO

CANNELLA PIETRO

TAMAJO ARISTIDE

FALZONE DARIO

ALONGI PIETRO

CARTA MAURIZIO

ANELLO ALESSANDRO

ORLANDO SALVATORE

PENNINO ROSALIA

ALAIMO BRIGIDA

FERRANDELLI FABRIZIO

FORZINETTI GIULIANO

Presente

Assente

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

Si dà atto che gli Assessori Alongi, Anello, Carta, Forzinetti e Orlando sono presenti da remoto.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L’originale del presente documento è stato 1sottoscritto con firma digitale Pagina 1/10

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA UTILIZZARE NEI CANTIERI DI SERVIZI,

GENERALE DELLA REGIONE SICILIA, ASSESSORATO REGIONALE

DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO,

DIPARTIMENTO

REGIONALE

LAVORO,

DELL’IMPIEGO,

DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 325, concernente l’oggetto e firmata digitalmente,

corredata dai pareri previsti per legge – parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di

regolarità contabile, come da documento in allegato alla proposta- agli atti dell’Ente;

Sentito in merito l’Assessore ALONGI, competente al ramo;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è

fatta propria.

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene

dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Il Sindaco, quindi, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:40.

L’originale del presente documento è stato 2sottoscritto con firma digitale Pagina 2/10

Proposta di Delibera di Giunta

Il Dirigente dell’Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Re.Se.T., in

riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di

deliberazione nel testo che segue.

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Approvazione schema di bando e schema di domanda per la selezione dei soggetti da

della Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività

Formative.

PREMESSO CHE

Ai sensi della L.R. 3/2016, i Cantieri di Servizi hanno il fine di contrastare gli effetti della crisi

economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione, di mitigare le

condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità

occupazionali e di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca

di occupazione (art.1 dell’Avviso 1/2018).

VISTI:

I comunicati prot. n. 24221 del 08/08/2023 e prot. n. 25668 del 30/08/2023, dell’Assessorato

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro,

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, aventi ad oggetto la

“Riapertura termini per la presentazione di manifestazione di interesse a valere sull’Avviso

pubblico n. 1/2018- Cantieri di Servizio (ex art 15 comma 1 L.R. 3/16)…..”, in cui era previsto

che, al fine del pieno utilizzo delle risorse finanziarie a valere sul POC Sicilia 2014/2020, ASSE

5: Rafforzare il capitale umano, promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale –

OBIETTIVO

SPECIFICO

Occupazione:

Migliorare

l’accesso

dell’occupazione,

modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al

piano di riparto di cui al D.D.G. 7714 del 16/05/2018 potevano presentare manifestazione di

L’originale del presente documento è stato 3sottoscritto con firma digitale Pagina 3/10

interesse allo svolgimento di Cantieri di Servizi, nelle modalità di cui all’Avviso Pubblico

1/2018.

La nota prot. n. 966162 del 12/09/2023, a firma del Sig. Sindaco di Palermo, con cui, con

riferimento ai su indicati comunicati, è stata avanzata manifestazione di interesse di questo Ente

allo svolgimento di Cantieri di Servizi, a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2018, ex art. 15

comma 1 L.R. 3/2016.

Il D.D.G. n. 909 del 23/04/2024 del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento,

dei Servizi e delle Attività Formative della Regione Sicilia, con cui è stato approvato il piano di

riparto delle somme disponibili per il finanziamento di Cantieri di Servizi di cui all’Avviso

CONSIDERATO che:

L’art. 2 del citato D.D.G. n. 909 prevede che i Comuni assegnatari di somme nel piano di

riparto debbano far pervenire la relativa istanza di finanziamento corredata della

documentazione prevista all’art. 5 – Fase 3 – “Redazione e presentazione dei progetti al

Dipartimento del Lavoro” dell’Avviso 1/2018 entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Dipartimento Regionale del Lavoro, con comunicato prot. n. 30452 del 23/07/2024, ha

prorogato il termine per la “presentazione dei progetti esecutivi” alle ore 13,00 del

13/09/2024.

Propedeutica alla suddetta fase è la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di

Servizi, mediante un bando pubblico, così come risultante dall’art. 5 fase 2 del citato Avviso

1/2018.

Con PEC del 06/09/2023 il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,

dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, in riscontro a specifica richiesta

avanzata dall’Ufficio Gestione Verde Urbano, ha confermato che “come indicato nella nota

precedenti……”.

La problematica di che trattasi investe in primo luogo l’Ufficio delle Attività Sociali, per le

finalità socio-assistenziali della misura oggetto di finanziamento, che prevede in primo

luogo la definizione ed approvazione di una graduatoria dei soggetti ammessi a godere dei

benefici previsti dal Bando, oltre che investire tutti gli altri Uffici dell’Amministrazione, che

dovranno predisporre i relativi progetti, al fine di consentire il raggiungimento del più

elevato target di spesa assegnato.

L’originale del presente documento è stato 4sottoscritto con firma digitale Pagina 4/10

Come specificamente previsto nelle Linee Guida per la Gestione dei Cantieri di Servizi,

l’assegnazione ai Cantieri di Servizi non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro con

il Comune assegnatario.

VISTI:

L’Avviso pubblico 1/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Servizi;

Il Decreto del 12/06/2018 numero 8849, del Dirigente Generale della Regione Sicilia,

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle

Attività Formative, di approvazione del predetto Avviso Pubblico 1/2018 per il finanziamento

dei Cantieri di Servizi;

Il D.D.G. del 16/05/2018 numero 7713, con cui sono state approvate le Linee Guida per la

gestione dei Cantieri di Servizi, Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo

Complementare 2014–2020);

Le Linee Guida per la Gestione dei Cantieri di Servizi, Programma di Azione e Coesione

(Programma Operativo Complementare 2014 – 2020);

Il Bando tipo, predisposto dalla Regione Sicilia per la selezione dei soggetti da utilizzare nei

Cantieri di Servizi, richiamato nell’art.5 della fase 2 del citato Avviso 1/2018.

DATO ATTO che:

Ai sensi delle prescrizioni contenute nelle “Linee guida per la gestione dei Cantieri di Servizi”

summenzionate, i destinatari dell’intervento sono tutti i soggetti di età compresa tra i diciotto e i 66

anni e 7 mesi, residenti nel Comune di Palermo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione

dell’avviso di selezione, e che saranno avviate unità lavorative, suddivise per ogni singola

graduatoria, come di seguito formulate:

50% per la fascia di età 18/36;

20% per la fascia di età 37/50;

20% per la fascia di età ultracinquantenni;

5% per la categoria immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno regolarmente

rilasciato per motivi di lavoro o per ricongiunzione familiare;

5% per la categoria portatori di handicap riconosciuti dalla competente Commissione

Sanitaria;

L’originale del presente documento è stato 5sottoscritto con firma digitale Pagina 5/10

I soggetti avviati ai Cantieri di Servizi, le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad

incorrere nelle sanzioni penali previste dalla Legge, sono tenuti alla restituzione delle

somme indebitamente percepite, che il Comune provvederà a riutilizzare per gli stessi fini;

I requisiti dichiarati dai partecipanti dovranno permanere sino alla data dell’effettivo

avviamento dei Cantieri di Servizi;

CONSIDERATO che:

Con la Società Partecipata SISPI SPA, si è convenuto uno schema di domanda (Allegato 2) che

possa consentire una agevole compilazione dell’istanza di partecipazione per i soggetti che

intendono candidarsi, da redigere on line, attraverso apposito link dedicato.

PROPONE

1. APPROVARE l’allegato schema di Bando di selezione (Allegato 1), per la selezione dei

soggetti da utilizzare nei Cantieri di Servizi, ai sensi del Decreto del 23/04/2024, n. 909, del

Dirigente Generale della Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,

dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio II, di approvazione del

piano di riparto delle somme disponibili per il finanziamento dei Cantieri di Servizi, di cui

all’Avviso 1/2018, ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge Regionale 17/03/2016 n° 3, al

fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della

popolazione, mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla

carenza di opportunità occupazionali e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di

persone in cerca di occupazione.

2. PUBBLICARE il Bando sul sito istituzionale del Comune di Palermo e all’Albo pretorio,

ove saranno indicati i termini di avvio e chiusura per la presentazione delle candidature ai

Cantieri di Servizi, nonché le modalità di accesso per la compilazione della domanda di

partecipazione.

3. APPROVARE l’allegato schema di domanda (Allegato 2) di partecipazione ai Cantieri di

Servizi da compilare on line, tramite apposito link dedicato, sul sito istituzionale del

Comune di Palermo.

L’originale del presente documento è stato 6sottoscritto con firma digitale Pagina 6/10

4. DEMANDARE all’Ufficio Attività Sociali di questa Amministrazione la predisposizione e

conseguente approvazione della graduatoria dei soggetti partecipanti ammessi a godere dei

benefici della Misura.

5. DARE ATTO che l’assegnazione ai Cantieri di Servizi non determina l’instaurarsi di un

rapporto di lavoro con il Comune.

6. SENSIBILIZZARE, tutti gli Uffici dell’Amministrazione, alla predisposizione dei cosiddetti

“Programmi di lavoro” di cui alle “Linee Guida per la Gestione dei Cantieri di Servizi”, al

fine di consentire il raggiungimento del più elevato target di spesa assegnato.