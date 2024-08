CODACONS SU VACANZE IN ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Turismo

TURISMO: DI FRONTE AI RINCARI UNA POSSIBILE SOLUZIONE LOW-COST ARRIVA DAI PICCOLI COMUNI, I GIOIELLI NASCOSTI DEL NOSTRO PAESE

CODACONS: RACCONTIAMO IN VIDEO LE ECCELLENZE LOCALI, DA VALORIZZARE PER COMBATTERE LO SPOPOLAMENTO

Nei giorni di punta delle vacanze estive, mentre in tanti si interrogano su possibili destinazioni last-minute e soluzioni per risparmiare e i rincari dominano le cronache, il Codacons lancia una campagna in favore del turismo nei piccoli Comuni italiani – autentiche meraviglie, troppo spesso dimenticate, del nostro Paese.

Tra gli altri, l’Associazione chiama in causa in particolare borghi e centri “minori” risultati più votati dai cittadini in occasione del recente progetto dedicato alle eccellenze locali: luoghi straordinari e ricchi di storia, tradizioni, peculiarità. Proprio in questi giorni si è infatti conclusa la pubblicazione sui social dell’Associazione dei video dedicati ai borghi e ai centri “minori” di tutta Italia risultati vincitori del premio Piccolo Comune Amico 2024, realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem, col patrocinio del Mimit per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

Come previsto dal Regolamento del Premio i Comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, sono infatti pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici più ampia possibile.

I video sono disponibili nell’apposita playlist sul canale YouTube del Codacons: https://bit.ly/46MJ07A