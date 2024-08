AUN 20 AGOSTO 2024 (pag.1)

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

TPL; Assessore Melasecche: delibera sull’attrezzaggio degli

autobus, altro passo avanti fondamentale verso la definitiva

modernizzazione del trasporto pubblico locale con vantaggi in

termini di limpidezza, efficienza, miglioramento del servizio

(aun) – Perugia, 20 ago. 024 – “La Giunta Regionale ha aggiornato

con recente delibera il documento tecnico che definisce lo

standard umbro per l’attrezzaggio dei mezzi del Trasporto Pubblico

Locale regionale che si occupa in particolare di due tecnologie

fortemente strategiche per i fini istituzionali: la localizzazione

satellitare dei mezzi, altrimenti detta AVM (Automatic Vehicle

Monitoring), e i sistemi di bigliettazione elettronica (SBE)”.

A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Trasporti, Enrico Melasecche, che spiega: “I due sistemi,

integrati tra loro, permettono una gestione strategica complessiva

dell’intero sistema di trasporto regionale, abilitando tutti gli

Enti Locali, che programmano i servizi, al controllo in tempo

reale dell’andamento di ognuna delle corse del servizio urbano ed

extraurbano”.

In particolare “la Regione si sta dotando, tramite la propria

Agenzia Unica per il TPL, di una centrale di monitoraggio che,

opportunamente collegata ad ogni mezzo, tramite la rete 4G e 5G,

registrerà, tra l’altro: il numero delle corse effettuate ogni

giorno, da confrontarsi con la programmazione giornaliera; per

ogni corsa effettuata, il percorso seguito, i tempi di partenza e

di arrivo ai capolinea, determinando puntualità, anticipo o

ritardo il numero di saliti e discesi ad ogni fermata, assieme

alle relative validazioni; la percentuale di evasione o di

elusione tariffaria; il coefficiente di riempimento del mezzo ed

ogni altro parametro utile a capire se il servizio programmato è

confacente ai bisogni dell’utenza o meno”.

“La centrale – sottolinea l’assessore – sarà quindi uno

strumento formidabile per la gestione del contratto che scaturirà

dalla gara per l’affidamento dei servizi TPL che l’Agenzia ha

pubblicato nel marzo scorso: corrispettivi e penali saranno

determinati sulla base non di rilevazioni statistiche standard, ma

di un vero e proprio censimento dei servizi, evitando contenziosi

e perditempo”.

“Saranno pagati integralmente solo i servizi eseguiti

correttamente – aggiunge -, mentre gli altri seguiranno le

procedure previste dal contratto per determinarne il

corrispettivo. Inoltre, il sistema permetterà di monitorare

dettagliatamente anche il fenomeno dei cosiddetti ‘portoghesi’,

fornendo statistiche sempre aggiornate. Sarà uno strumento di

supporto alle decisioni per avviare o proseguire specifiche

campagne dissuasive per debellare il fenomeno, odioso nella

differenza fra cittadini corretti e non, che ormai era diventata

la regola per cui chi voleva pagava, chi non voleva in numero

sempre maggiore non pagava, protetto dalla logica del politically

correct. Tanto alla fine pagavano indirettamente i cittadini

onesti tramite una fiscalità generale regionale che, viceversa,

dal nostro insediamento alla guida della Regione abbiamo voluto

bloccare nonostante siano seguiti tassi di inflazione anche molto

elevati”.

“Il secondo elemento di grande rilevanza – rileva l’assessore

Melasecche – è costituito dalla bigliettazione elettronica, tema

sostanzialmente nuovo alla Regione Umbria, imbalsamata dalla

sinistra a sistemi ancora in vigore da cinquant’anni. Il nuovo

sistema tariffario permetterà l’uso di un solo titolo di viaggio

negli autobus di tutta la regione, assieme a navigazione del

Trasimeno, Minimetrò di Perugia e Funicolare di Orvieto. In una

seconda fase si aggiungeranno anche i servizi ferroviari di

Trenitalia. Con un solo biglietto, pertanto ci si potrà muovere

senza soluzione di continuità su tutte le linee extraurbane e

lacuali e i servizi urbani di tutta la regione, con una enorme

semplificazione per i cittadini e turisti che si spostano da una

parte all’altra del territorio umbro”.

“In ultimo, ma certamente non in termini di importanza, il

documento – evidenzia – tratta le tecnologie che dovranno essere

presenti a bordo dei mezzi per superare le barriere della

disabilità, fisica e sensoriale: se la presenza delle rampe per le

carrozzine è obbligo già da qualche anno, le novità sono

costituite dal vincolo della presenza di un sistema di annunci

visivi ed uditivi che permetta a sordi, non vedenti ed ipovedenti

di conoscere i dettagli della corsa frequentata quali linea,

direzione, prossima fermata e così via, portando a compimento un

lungo percorso di progressiva abilitazione delle categorie

svantaggiate all’interno del TPL”.

“È evidente a tutti i cittadini – afferma Melasecche – che la

volontà espressa cinque anni fa da questa Giunta, pur fra le non

poche difficoltà incontrate, sta portando a conclusione una decisa

modernizzazione del servizio, oltre che una sua gestione volta al

massimo dell’efficienza e, a parità di condizioni, di economicità.

Ciò che altrove è diventato pratica quotidiana da tempo, non è

stato possibile in Umbria a causa del regime paramonopolistico

esistente, frutto della serie perniciosa di atti d’obbligo che la

sinistra ha reiterato all’infinito consegnando ai gestori non solo

il quotidiano ma anche, nei fatti, le strategie di sviluppo in

quanto la Regione e gli altri enti locali non disponevano di dati,

quindi del potere di decidere nulla o quasi”.

“Si pensi soltanto alla lotta alla evasione – dice l’assessore

– avvenuta solo recentemente su mia precisa insistenza, come le

resistenze nell’utilizzo di veicoli di dimensioni adeguate

rispetto ai numeri della domanda, con vantaggi economici ed

ambientali”.

“Appare incredibile – rimarca – che la sinistra anche

recentemente, supportata dal braccio operativo sindacale di

riferimento, abbia fatto di tutto per sabotare la gara in corso

con ciò tentando di impedire a questa Giunta regionale di portare

a termine con la gara, limpida e trasparente, la richiesta di

innovazione che sale prepotente dalla stragrande maggioranza dei

Comuni, ad eccezione di alcuni che per ragioni ideologiche o

politiche hanno preferito tergiversare per poi fare ricorsi

giudiziari pur di impedire che questa rivoluzione copernicana dei

trasporti potesse avvenire”.

Conclude l’assessore regionale Melasecche: “È giusto che gli

umbri sappiano da che parte sta il vero progresso e la democrazia

e dove invece si annida il conservatorismo pur di impedire a chi

governa di poterlo fare in libertà senza dover subire attacchi

anche di inusitata violenza, richiesta di dimissioni, attacchi

personali odiosi quanto chiaramente volti a tutela di interessi

che non sono quelli dei cittadini, ma di un sistema di potere

volto all’autoconservazione”.

Red/nnn