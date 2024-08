(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 ASL Roma 1, in arrivo la nuova TAC ad alta tecnologia per l’ospedale Santo Spirito

È arrivata oggi presso il Santo Spirito di Roma la nuova TAC acquistata con fondi PNRR, l’inizio della attività è fissato per il 3 settembre, dopo i collaudi elettrici e di fisica sanitaria.

La nuova TAC 128 slice è una soluzione tecnologica avanzata, affidabile e a bassa dose che garantisce una diagnosi di precisione. Il suo sistema di intelligenza artificiale adattiva infatti consente di effettuare esami di alta qualità riducendo le dosi di raggi X fino al 90%. Questo permetterà di utilizzare questo esame anche a scopo preventivo. Inoltre la TAC ha una camera fast 3D camera per il posizionamento del paziente e garantisce una migliore ricostruzione integrata con riduzione del disallineamento.

Il Commissario Straordinario Giuseppe Quintavalle “Stiamo ponendo particolare attenzione alla tecnologia, alla sicurezza e al comfort delle nostre strutture, in particolare dell’ospedale Santo Spirito che sarà al centro del flusso dei pellegrini nell’imminente anno giubilare. Questa apparecchiatura elettromedicale di ultima generazione non solo garantisce un maggior benessere del paziente ma riduce il consumo energetico consentendo di diminuire l’impatto ambientale. In ottica One Health sappiamo bene che un ambiente più sano, significa più salute per i nostri cittadini. Ringrazio quindi tutti gli operatori della ASL Roma 1 che ogni giorno stanno lavorando con impegno a questo miglioramento”.

