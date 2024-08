(ARC) Turismo: Bini, al via bando per concessione contributi arene

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Trieste, 20 ago – Apre oggi il bando per la concessione di

contributi finalizzati alla realizzazione di arene e altri siti

destinati a ospitare eventi e spettacoli all’aperto. La linea

contributiva ? rivolta sia ad enti pubblici sia a soggetti

privati e le domande di finanziamento potranno pervenire fino al

20 settembre.

A renderlo noto ? l’assessore regionale alle Attivit? produttive

e Turismo Sergio Emidio Bini che ha precisato come si tratti di

una norma di natura consiliare, che riguarda esclusivamente le

strutture “modello arena”. Si tratta nel dettaglio di teatri

all’aperto, quali strutture fisse o mobili, realizzate o

posizionate in spazi all’aperto finalizzati a ospitare

spettacoli, eventi e intrattenimenti. Tali strutture non possono

avere tutti i lati e anche il tetto chiusi in modo fisso.

“La norma – ha spiegato l’assessore – ? finalizzata a incentivare

l’organizzazione di eventi all’aperto con l’intento di ampliare

la promozione turistica dei Comuni del territorio regionale. Tra

i criteri di valutazione dei progetti presentati figura, infatti,

anche la rilevanza dell’intervento proposto in termini di

attrattivit? turistica e di promozione integrata del territorio”.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione ex

novo di arene e anche interventi di ristrutturazione,

manutenzione o riqualificazione di strutture esistenti, che

tengano conto della sostenibilit? ecologico-ambientale e

dell’idoneit? logistica e insediativa e che favoriscano la

compartecipazione al progetto di soggetti pubblici e privati. Ad

esempio, sono finanziabili l’aumento dell’efficienza energetica,

le spese per la sicurezza e l’installazione di strutture,

macchinari e arredi necessari allo svolgimento di attivit? di

spettacolo.

Il contributo ? rivolto agli enti pubblici (che potranno

presentare istanza di contributo anche in compartecipazione) e ai

soggetti privati (escluse le persone fisiche) che svolgono

abitualmente attivit? culturale e di promozione del territorio.

Potr? essere concesso nella misura massima dell’80 per cento

della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite di 100 mila

euro, e comunque nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio

regionale. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa

ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o

da altri finanziamenti concessi.

La domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente per

via telematica tramite posta elettronica certificata

Maggiori informazioni all’indirizzo:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turism

o/FOGLIA86.

ARC/Com/pph

201541 AGO 24