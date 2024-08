++ AGGIORNAMENTO ++ PUGLIA, ANAS: INCIDENTE SULLA SS7 ‘APPIA’ A TARANTO

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

Traffico nuovamente regolare

PUGLIA, ANAS: INCIDENTE SULLA SS7 ‘APPIA’ A TARANTO

Bari, 20 agosto 2024

A causa di un incidente è provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 7 ‘Appia’, in direzioni Brindisi, al km656,700, in località Taranto.

L’incidente – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – ha coinvolto un autocarro.

Al momento il traffico è deviato lungo la complanare con indicazioni sul posto.

Sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile

