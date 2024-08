AGENDA SOTTOSEGRETARIO DELMASTRO – 22.08.2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro delle Vedove, nella giornata di giovedì 22 agosto, si recherà nelle Marche per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale di Pesaro.

Al termine della visita è previsto un punto stampa, alle ore 12:00, nel piazzale antistante la Casa Circondariale di Pesaro, in Strada Fontesecco, 88.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale