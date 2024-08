(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 Trasporti: Marti (Lega), 6 mln per migliorare accessibilità stazione Lecce, grazie Mit

Lecce, 19 ago. – “Iniziano i lavori, con un finanziamento di fondi Pnrr di circa 6 milioni di euro, per perfezionare l’accessibilità nella stazione di Lecce. In particolare, gli interventi di riqualificazione prevedono il rinnovamento del sottopasso, l’installazione di tre ascensori, l’adeguamento dei percorsi tattili, maggiore illuminazione e il miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico. Si abbattono così le barriere architettoniche venendo incontro alle esigenze dei cittadini e dei viaggiatori. Grazie al Mit, guidato da Matteo Salvini, un progetto che, in un’ottica di sostenibilità ambientale, mira allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”.

Così in una nota il senatore leccese della Lega Roberto Marti, coordinatore del partito in Puglia.

Ufficio Stampa Lega Senato