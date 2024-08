MILANO, DE CORATO (FDI), CONTRASTO A CRIMINALITÀ POSSIBILE CON VOLONTÀ POLITICA

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

“I numeri riportati dalla questura in merito ai daspo Willy, ammonimenti, fogli di via e altri provvedimenti dimostrano che la prevenzione e il contrasto alla criminalità, sono fattibili ed efficaci se c’è la volontà politica. Per troppi anni, durante i governi di sinistra vi è stato un totale disinteresse verso la sicurezza, con i risultati che tutti abbiamo visto nelle varie metropoli, specialmente a Milano. Ora il messaggio alla criminalità è cambiato passando dal ‘fate pure’ a ‘è finita la pacchia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, componente della Commissione d’inchiesta sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte milanesi di centrodestra.

