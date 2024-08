(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 GIORNALISTA AGGREDITO DA DUE IMMIGRATI. CAMPIONE (FDI): LIBERTA’ DI STAMPA SI DIFENDE SEMPRE

“Ho appreso dalla stampa locale della gravissima aggressione avvenuta domenica a Torre del Lago, in provincia di Lucca, al giornalista Gabriele Altemura dell’emittente 50 News Versilia. Secondo la ricostruzione dei media, il giornalista è stato aggredito da due immigrati mentre cercava di documentare una lite tra i due uomini e una donna. Solo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri si è evitato il peggio, mentre uno degli aggressori ha colpito ripetutamente il cronista intimandogli di non fare riprese. Ringrazio, con l’occasione, i tanti cronisti in Versilia che questa estate stanno rischiando anche la loro incolumità fisica per documentare violenze in strada da parte di gang di spacciatori, rapinatori e altri criminali che hanno come obiettivo turisti e vacanzieri. Nell’esprimere la mia solidarietà a Gabriele Altemura e alla redazione di 50 News Versilia, auspico che arrivino attestati analoghi anche dal centrosinistra. Ricordo, infatti, che la libertà di stampa va difesa sempre e non a giorni alterni o a fini strumentali”.

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana e componente della commissione Giustizia del Senato.

