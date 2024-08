(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 FDI. ALMICI, CON ATTACCHI AD ARIANNA TOCCATO IL FONDO

“Attaccare Arianna Meloni per colpire il presidente del Consiglio è davvero toccare il fondo. Puntare il dito contro la famiglia di Giorgia Meloni, all’unico scopo di screditare chi lavora seriamente e senza chiedere nulla in cambio per un progetto in cui crede, con onestà e impegno specchiato come fa da lungo tempo Arianna è davvero deludente. Non me ne stupisco ma mi chiedo quando finalmente riporteremo sul tavolo i temi importanti e che servono alla nostra Nazione, quando si aprirà un dibattito costruttivo e non ci si parlerà solo attraverso la stampa. Gli italiani si aspettano una maturità politica che la sinistra stenta a dimostrare di possedere”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati