(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 19 agosto 2024 De Gasperi: Rubano (FI) “Suo ricordo sia d’esempio per i moderati”

“Settanta anni fa ci lasciava Alcide De Gasperi, padre fondatore della nostra Repubblica, un grande statista che ricostruì l’Italia e indicò, attraverso i suoi valori popolari, la via per costruire quel centro moderato che è uno dei pilastri fondamentali della vita politica italiana. Tutt’oggi la sua visione rimane, per il nostro Paese e per l’Europa, la bussola che ci indica la giusta direzione da seguire per la libertà, la pace e la democrazia. Il suo ricordo ci sia sempre d’esempio per continuare nel solco del moderatismo di cui Forza Italia oggi è l’unica rappresentante”. Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

