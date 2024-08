COMUNICATO STAMPA – Uno sportello per risolvere le crisi da sovra indebitamento.

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

Uno sportello per risolvere le crisi da sovra indebitamento.

Parma, 19 agosto 2024. Via libera della Giunta comunale alla stipula di una convenzione tra Comune di Pama e Ordine degli Avvocati di Parma per la realizzazione di uno sportello per informare i cittadini sulle possibilità offerte dalla legge in materia di crisi o insolvenza del debitore sia esso consumatore, professionista o piccolo imprenditore. Per questo il Comune di Parma si impegna a mettere a disposizione dei Gestori della crisi iscritti all’elenco tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Parma una postazione di lavoro nei locali di proprietà dell’Azienda Casa Emilia Romagna – Acer, in viale Bottego 2/A.

La novità consiste nell’inserimento dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento nell’ambito dello Sportello Multifunzionale Casa, rispetto alla sua sede attuale presso il Tribunale di Parma, al fine di renderlo maggiormente accessibile alla cittadinanza in condizioni di bisogno ed integrarlo in un contesto di servizi dedicati alle politiche sociali.

Lo “Sportello Multifunzionale Casa –S.M.C.” è dedicato all’erogazione di servizi ai cittadini richiedenti prestazioni di edilizia pubblica e sociale per fornire informazioni e assistenza all’avvio della procedura di gestione da sovra indebitamento, attraverso un colloquio gratuito con i gestori della crisi. Lo Sportello Multifunzione Casa – S.M.C di viale Bottego 2, è aperto il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13 e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, martedì e venerdì chiuso. Telefono: 0521/215215

Comune di Parma e Ordine degli Avvocati di Parma, con l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento, intendono, quindi, avviare una collaborazione istituzionale, volta ad assicurare alle persone in stato di bisogno la necessaria assistenza.

Il Comune di Parma è, infatti, istituzionalmente preposto alla tutela dei soggetti deboli e delle categorie in difficoltà economica. L’Ordine degli Avvocati di Parma è da sempre impegnato nella valorizzazione del ruolo sociale della avvocatura, tanto più che il Comune di Parma riconosce che la funzione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (O.C.C.) è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, connotato da frequenti situazioni di criticità per fare fronte alle obbligazioni assunte da parte dei consumatori e dei soggetti che versano in situazioni di difficoltà economica e di sovra indebitamento, sia al fine di sostenere la popolazione debole in un contesto di difficoltà economiche che per prevenire l’istituzionalizzazione di problematiche socioeconomiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali.

