Comunicato stampa 19 agosto 2024 – Jesolo Air Show, le Frecce tornando a casa dopo il tour negli USA

JESOLO AIR SHOW, LE FRECCE TORNANO A CASA DOPO IL TOUR NEGLI USA

Venerdì 13 settembre le prove, sabato 14 lo spettacolo aereo ricco di partecipanti

Meno di un mese alla 26esima edizione dello Jesolo Air Show. I cieli della città sono pronti ad accogliere vecchi amici e nuovi equipaggi per un programma che si annuncia ricco, variegato ed emozionante. Il grande spettacolo si svolgerà sabato 14 settembre con inizio alle ore 14.30 e sarà possibile seguirlo gratuitamente lungo tutto il litorale, da piazza Marina a piazza Manzoni. Sull’arenile di piazza Brescia, in particolare, inizierà nelle prossime settimane l’allestimento lo show center. Lo Jesolo Air Show sarà anticipato dalla giornata di prove venerdì 13 settembre.

Tante le conferme, a partire dall’esibizione delle Frecce Tricolori che giungeranno a Jesolo al termine dello spettacolare tour negli Stati Uniti. Ma l’edizione 2024 vedrà anche la presenza di tanti ospiti stranieri come l’F18 dalla Svizzera, dalla Francia giungeranno l’aereo Rafale e l’Extra 330 del campione mondiale dell’equipe de voltige, e infine graditissima la presenza del Royal Jordanian Falcons, team nazionale del Regno di Giordania. Tante le presenze italiane con il Reparto sperimentale di volo dell’Aeronautica Militare, il Reggimento Lagunari “Serenissima”, affiancati dagli elicotteri Mangusta e l’UH-90 del 5° Reggimento Aves “Rigel”. Molti anche i partecipanti di altre forze armate e civili di altissimo livello, come il campione italiano di acrobazia Andrea Pesenato con il suo CAP 21.

Tutte le informazioni aggiornate sul sito del Comune di Jesolo, sul sito ufficiale dell’evento jesoloairshow.eu e sulla pagina ufficiale di facebook “J.esolo Air Show”.

Ufficio stampa Città di Jesolo

Andrea Rossi Tonon