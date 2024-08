COMUNICATO CORRETTO( PRECEDENTE CON ORARIO SBAGLIATO)*

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

Saranno presentate domani, 21 agosto, alle ore 18, al Parco dei Priori di

Fossacesia, le mappe tattili inerenti il progetto Bike to Cosat for

Everyone, teso a favorire l’accessibilità ai servizi turistici dei

diversamente abili. Il progetto riguarda la Bike to Coast, la

ciclopedonale della Via Verde della Costa dei Trabocchi. All’evento,

prenderanno parte il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio,

l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, i rappresentanti

dell’associazione I.T.T.I.A., Dino Angelaccio, Odette Mbuyi, Carlo

D’Aloisio, e la responsabile S.N.P. delle persone con Disabilità C.E.I.,

suor Veronica Donatello e inoltre, per l’ANFFAS Lanciano, parteciperanno

con Carlo Martelli, Silvia Verna, i ragazzi dell’ANFFAS e l’interprete

L.I.S., Annarita Giuancristofaro.

“E’ un progetto innovativo, che parte dell’utilizzo delle biciclette sulla

ciclopedonale della costa, passa attraverso la fruizione del mare senza

barriere sulle spiagge attrezzate – hanno affermato Di Giuseppantonio e

l’assessore Galante -. Le guide tattili rappresentano un ulteriore azione

per l’accessibilità ai servizi turistici. La nostra Amministrazione ha

realizzato due mappe parlanti, utilizzabili da tutte le persone

indipendentemente dalle caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive,

anagrafiche. In particolare presentano disegni, scritte, pittogrammi,

braille e texture con rilievi differenti e leggibili con le dita. Inoltre,

inquadrando QR code tattile si attivano narrazioni in parlato, sottotitoli

e lingua italiana dei segni. Nel 2023 con il progetto regionale “Bike to

cost for everyone” il Comune di Fossacesia ha avuto un finanziamento per

promuovere un turismo inclusivo sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi”.

