Affidamento recupero aree verdi Pagliari

Affidati i lavori per il recupero delle aree verdi di Pagliari

La Spezia 19 agosto 2024 – I lavori per il recupero delle aree verdi incolte di Pagliari sono stati affidati alla ditta Santamaria Srl per un importo di oltre 150mila euro. Si tratta del primo dei tre interventi previsti nel territorio comunale dal progetto FESR, promosso dalla Regione Liguria.

Questo intervento prevede la riqualificazione e l’ampliamento del parco esistente, con particolare attenzione agli aspetti naturalistici attraverso la creazione di nuove aree verdi, piantumazioni, sentieri interni, illuminazione pubblica e arredi urbani, che sarà completato entro la fine dell’anno. L’obiettivo, inoltre, è quello di favorire l’incentivazione della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Questo intervento verrà realizzato per mettere a disposizione dei cittadini delle aree verdi completamente nuove e riqualificate, dei luoghi di svago, dedicati al tempo libero, per bambini e famiglie. Questi tipi di interventi, di cui ne sono previsti altri due in diverse aree verdi della città come previsto dal bando Fesr, sono molto importanti perché donano decoro ai quartieri e offrono nuovi punti di ritrovo per i cittadini”.