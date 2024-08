0819 notti al castello

(AGENPARL) - Roma, 19 Agosto 2024

Notti al Castello 2024

Giovedì 22 agosto ore 21.15 conferenza di Egidio di Spigna “Nel Golfo del mare e cielo. Gli idrovolanti a Cadimare” a cura del Centro Culturale Il Porticciolo

La Spezia, 19 agosto 2024 – “Notti al Castello” è la rassegna estiva spezzina promossa dall’Amministrazione Peracchini che rappresenta la tradizionale manifestazione culturale sotto le stelle al Museo del Castello San Giorgio.

Giovedì 22 agosto alle ore 21.15 si terrà al Castello San Giorgio la conferenza di Egidio di Spigna “Nel Golfo del mare e cielo. Gli idrovolanti a Cadimare” a cura del Centro Culturale Il Porticciolo.

La storia degli idrovolanti e dell’aeroporto di Cadimare non deve essere dimenticata poiché non appartiene soltanto al Golfo della Spezia, ma a tutto il mondo. Infatti questo sito è testimonianza di grandi eroiche imprese, di impegno e innovazione tecnica, tali da dare un contributo notevole allo sviluppo dell’aeronautica. Una storia affascinante e piena di annotazioni umane e scientifiche.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La conferenza è in collaborazione con il Museo Etnografico “Giovanni Podenzana”.

Si informa che, in occasione delle Notti al Castello, l’ascensore verticale che collega via del Prione e via XX Settembre e l’ascensore inclinato del Castello San Giorgio, che collega via XX Settembre e via XXVII Marzo, saranno fruibili fino a mezzanotte.

