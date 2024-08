(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 MONTARULI (FDI): DA SALLUSTI ANALISI PUNTUALE E CREDIBILE

“Inquietante e lucido il retroscena di oggi di Alessandro Sallusti che con

grande capacità di analisi spiega l’obiettivo con il quale certa stampa e

certa sinistra ormai da mesi hanno messo nel loro mirino Arianna Meloni,

accusandola di avere le mani in pasta in moltissimi dossier, salvo poi

essere smentite puntualmente dai fatti. Usare la magistratura come un

grimaldello per colpire non solo un governo legittimamente eletto ma

persone specchiate con il ‘metodo Palamara’ è meschino, vile e

caratteristico delle peggiori dittature. Noi continuiamo a lavorare a testa

alta”. Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.