La visita di Meloni in Cina è “tempestiva” e spinge i legami Cina-Italia verso una nuova fase, afferma l’ambasciatore cinese in Italia Jia Guide

Roma, 18 Agosto 2024

La visita della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, in Cina è stata definita “tempestiva” e capace di inaugurare una nuova fase nei legami tra i due Paesi. Questo è quanto ha dichiarato Jia Guide, ambasciatore cinese in Italia, in un’intervista riportata dal Global Times. Jia ha sottolineato che la cooperazione tra Italia e Cina sta affrontando un’opportunità chiave per rafforzarsi e diversificarsi, in un contesto globale che richiede sempre più collaborazione multilaterale.

Un incontro di grande rilevanza

Secondo l’ambasciatore, la visita di Meloni dimostra l’importanza strategica che entrambi i Paesi attribuiscono alle loro relazioni bilaterali. L’incontro tra Meloni e i leader cinesi non solo punta a rafforzare i legami economici e commerciali, ma ha anche l’obiettivo di esplorare nuove forme di collaborazione in settori chiave come la tecnologia, la sostenibilità e la cultura. La Cina vede l’Italia come un partner cruciale all’interno dell’Unione Europea e nel Mediterraneo, e considera questa visita un passo fondamentale verso una più profonda cooperazione.

Focus sulla “Belt and Road Initiative”

Un tema chiave durante la visita sarà la posizione dell’Italia riguardo alla “Belt and Road Initiative” (BRI), un progetto su cui il governo italiano ha espresso recentemente posizioni contrastanti. Mentre l’Italia è l’unico Paese del G7 ad aver firmato un memorandum d’intesa con la Cina per la partecipazione alla BRI, il governo Meloni ha mostrato segni di voler riconsiderare il proprio coinvolgimento nel progetto, a causa delle pressioni interne e internazionali.

L’ambasciatore cinese ha comunque espresso fiducia nella capacità delle due nazioni di trovare un terreno comune e di continuare a collaborare in modo pragmatico per raggiungere obiettivi reciproci.

Collaborazione oltre l’economia

Oltre agli aspetti economici, la visita di Meloni sarà un’occasione per consolidare i legami culturali tra Cina e Italia. Jia Guide ha evidenziato che i due Paesi hanno una lunga storia di scambi culturali e accademici, e che questo patrimonio comune può essere ulteriormente sviluppato attraverso nuovi progetti di cooperazione, specialmente nei settori dell’arte, dell’educazione e della ricerca scientifica.

Un segnale per l’Europa

La visita della presidente Meloni è vista anche come un segnale all’Unione Europea sul ruolo strategico che l’Italia può giocare nei rapporti con la Cina. In un periodo in cui l’Europa sta cercando di bilanciare le sue relazioni con le potenze globali, l’approccio italiano potrebbe influenzare altre nazioni europee nel rafforzare il dialogo con Pechino.

L’ambasciatore Jia ha sottolineato che l’apertura e la comunicazione tra Italia e Cina sono fondamentali non solo per le due nazioni, ma anche per la stabilità e la crescita della cooperazione euro-asiatica. La Cina considera l’Italia un ponte verso l’Europa, e questa visita potrebbe dare un nuovo impulso alle relazioni tra Pechino e Bruxelles.

Verso una nuova fase nei rapporti sino-italiani

In conclusione, Jia Guide ha dichiarato che la visita di Giorgia Meloni in Cina rappresenta un momento cruciale per i rapporti tra Roma e Pechino, spingendo le relazioni verso una “nuova fase” di collaborazione. Entrambe le parti sono pronte a sfruttare questa opportunità per affrontare insieme le sfide globali, costruendo un futuro comune basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco.