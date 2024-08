(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FdI. Petrucci (FdI) : delegittimazione avversario é metodo antidemocratico di certa politica

“Certi metodi di fare politica, certe vecchie abitudini di delegittimare in ogni modo il proprio avversario, rimangono evidentemente sul tavolo delle opzioni di alcuni attori della scena politica italiana.

Roba che con la democrazia non ha niente a che vedere. Quanto riportato oggi da ‘Il Giornale’ su possibili manovre giudiziarie a danno di Arianna Meloni, rappresenta un grave e preoccupante campanello d’allarme. Non tanto per Arianna che è una forza della natura, onesta, appassionata, sincera, il cui lavoro all’interno del partito è inestimabile, quanto per la credibilità di un sistema che noi vogliamo cambiare anzi, che stiamo già cambiando, e che altri invece vogliono difendere. Se mai ne avessimo avuto bisogno, oggi ne abbiamo la prova: siamo sulla strada giusta. Forza Arianna!”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.

