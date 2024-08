Fdi. Mancini (FdI): fare politica con attacchi segno di debolezza

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

“Fare politica attraverso gravi ed immotivati attacchi alle persone è una modalità che non ci appartiene. Non solo perché è inefficace, ma soprattutto perché dà il segno della grande debolezza di chi si comporta così in quanto privo di argomenti politici e concreti. Purtroppo per le sinistre e le attuali opposizioni questa invece è una modalità a cui sono storicamente abituate – spesso attraverso i mezzi di comunicazione, talvolta per il tramite della magistratura – sempre a scapito degli interessi del Paese. Ne abbiamo la triste conferma anche oggi con la notizia dello squallido tentativo di attacco personale ad Arianna Meloni. Dietro al quale si legge il desiderio di ostacolare il cambiamento che questo Governo sta finalmente realizzando negli interessi della Nazione. Un tentativo destinato a fallire miseramente, con buona pace dei detrattori e con il sostegno della maggioranza degli italiani. Ad Arianna l’abbraccio affettuoso di tutti coloro che apprezzano da sempre il suo impegno faticoso e tenace. E siamo in tantissimi”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

