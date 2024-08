(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 FDI. LUCASELLI: CAMPAGNA CONTRO ARIANNA MELONI PERICOLOSA PER LA DEMOCRAZIA

“L’editoriale di Alessandro Sallusti, richiamando quel sistema politico-giudiziario ben noto a Palamara, circa la possibilità che la magistratura indaghi su Arianna Meloni, vittima di vili fake news sui giornali ideologizzati e di attacchi scomposti delle opposizioni, non può lasciarci indifferenti. Chi in tutti i modi tenta di ostacolare il primo governo, dopo tanti anni, democraticamente voluto ed eletto dagli italiani ora sta cercando di colpire indegnamente anche Arianna Meloni, a cui va tutta la mia vicinanza. Trovo pericolosa per la democrazia questa campagna contro Arianna, basata interamente su attenzioni morbose e ricostruzioni senza alcun fondamento. Parliamo di una persona che non è né membro del governo né una parlamentare: chi dunque la sta attaccando ne spieghi il motivo altrimenti saremo portati a ritenere che quanto ha denunciato Alessandro Sallusti sia pericolosamente credibile. Chiunque, a sinistra, non riuscendo a sconfiggere Fratelli d’Italia alle urne, stia cercando di abbatterci per via giudiziaria, com’è proprio dei regimi più illiberali, sappia che non temiamo nessuno e non ci facciamo di certo intimidire. Continueremo a dar seguito al mandato popolare e non permetteremo a nessuno che venga ribaltato il volere dei cittadini”. Lo dichiara Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati