(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 18 agosto 2024 DE PRIAMO (FDI): INQUIETANTE SCENARIO PROSPETTATO DA SALLUSTI, SOLIDARIETÀ AD ARIANNA MELONI

“Il quadro prospettato da Alessandro Sallusti oggi sul Giornale, rispetto ad un tentativo di colpire Giorgia Meloni attraverso una campagna in atto da tempo da parte di alcuni giornali e da parte della sinistra tesa a prospettare un inesistente ruolo di regista delle nomine di Governo ad Arianna Meloni magari con il proposito di stimolare improbabili iniziative giudiziarie, è allo stesso tempo inquietante e credibile alla luce delle reiterate fake news pubblicate riguardo ad inesistenti amicizie di Arianna Meloni ed alla incredibile e morbosa attenzione a lei dedicata da una parte ben definita dei media. Esprimo piena solidarietà ad Arianna, persona specchiata e nota per il suo rigore morale, per la sua decennale abnegazione e dedizione all’impegno politico che ne ha fatto un vero motore delle iniziative di Fratelli d’Italia, come ad esempio i congressi che si sono celebrati in tutte le province italiane nell’ultimo anno. Tutti quelli che la conoscono sanno benissimo quali sono le sue qualità personali e morali, e non possono che trovare surreale ogni tentativo di coinvolgerla in trame motivate solo dall’odio politico e dal tentativo inutile di indebolire ed attaccare il Governo di Giorgia Meloni ed il suo lavoro per l’Italia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica