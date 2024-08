+++RPT CON TESTO CORRETTO+++Cittadinanza: Nevi, non automatica, si conceda dopo avere conosciuto leggi e cultura a scuola

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

Cittadinanza: Nevi, non automatica, si conceda dopo avere conosciuto leggi e cultura a scuola

“Forza italia è contraria ad assegnare la cittadinanza in modo automatico come vuole la sinistra. Per noi la cittadinanza viene dopo avere frequentato la scuola e avere conosciuto la nostra cultura e le nostre leggi”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ai microfoni del tg 1.

