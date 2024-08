(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Polizia di Stato: la tempestività di intervento permette ad un uomo gravemente ferito in un incidente stradale di recuperare la piena funzionalità del braccio

La Polizia di Stato di Marsala è intervenuta su un incidente stradale grave, verificatosi nel Comune di Mazara del Vallo (TP), sulla SS 115. Gli operatori della Polizia Stradale del distaccamento di Marsala, arrivati sul luogo dell’incidente, resisi immediatamente conto della drammaticità della situazione, in quanto il conducente aveva perso il braccio sinistro, si attivavano immediatamente nelle ricerche dell’arto, rinvenendolo e trasportandolo tempestivamente, all’interno del veicolo di servizio, presso l’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

L’immediatezza e la lucidità dell’intervento effettuato dai poliziotti è stato di vitale importanza, in quanto ha reso possibile il reimpianto dell’arto alla vittima dell’incidente, che oggi non è più in pericolo di vita. I fatti risalgono al 28 luglio scorso ma solo adesso l’ospedale ha comunicato che l’uomo ha recuperato la funzionalità del braccio.

Trapani, 17 agosto 2024