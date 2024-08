(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 NOTA FARNESINA – CONNAZIONALI A MADEIRA

In relazione alla condizione dei passeggeri italiani presenti a Madeira senza protezione dopo la cancellazione di un volo WizzAir per Roma, su istruzione del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, l’Ambasciatore di Italia a Lisbona Claudio Miscia ha creato una “unità di emergenza” per seguire la situazione dei connazionali presenti sull’isola.

L’Ambasciatore ha chiesto alla console onoraria Margarida Valle Dos Santos di mantenere una presenza in aeroporto con i suoi collaboratori per i passeggeri che non siano stati riprotetti da Wizzair in alberghi dell’isola. L’ambasciata d’Italia ha seguito altresì il rimpatrio di 8 passeggeri rientrati con un volo via Varsavia.

A Roma, la Farnesina e l’ENAC, l’ente nazionale per l’aviazione civile, in raccordo operativo con la Guardia di Finanza, hanno agito sulla rappresentanza italiana della compagnia aerea per accelerare l’invio di un nuovo velivolo per il rientro in Italia.

La compagnia aerea Wizzair ha segnalato questa sera che domani potrebbe essere reso operativo un volo straordinario per riportare in Italia i passeggeri bloccati a Madeira dal 15 agosto.