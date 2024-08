(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, ENTRA IN VIGORE REGOLAMENTO CONTRO MALA MOVIDA, DE CORATO: «QUANTI

VIGILI SARANNO SCHIERATI IN QUESTE AREE DURANTE LE ORE SERALI-NOTTURNE CHE

SONO FONDAMENTALI PER RISPETTO REGOLE? SARANNO LE SOLITE “CHIACCHIERE E

DISTINTIVO”? GABRIELLI CHE FINE HA FATTO»?*

Milano, 17 Agosto 2024 – «Fra due giorni entrerà in vigore il nuovo

regolamento comunale approvato lo scorso maggio dal Consiglio Comunale

contro la mala movida in città. Qualche giorno fa, inoltre, Sala e Granelli

avevano preso impegni sia al Viminale che in Prefettura per maggiori

controlli in città. Leggo che saranno tutelate maggiormente le zone di

Porta Venezia, via Padova, Ticinese/Navigli e Arco della Pace dove

soprattutto nei fine settimana, avvengono un gran numero di aggressioni,

furti e violenze. Il Centrosinistra quanti agenti di Polizia Locale

impiegherà questa volta, per controllare queste aree sia durante le serate

che nelle nottate che sono fondamentali per il rispetto delle regole? Sarà

il solito “chiacchiere e distintivo” di Sala e compagni? Le ordinanze e i

regolamenti comunali, se fatti e attuati, vanno rispettati e chi meglio

della Polizia Locale può e deve farlo! Ma Gabrielli, il delegato dal

Sindaco per la sicurezza a Milano, che fine ha fatto»?

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in

Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo

De Corato, *sul regolamento contro la mala movida che diventerà operativo

lunedì 19 agosto.