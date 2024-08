(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Governo, Petrucci (Fdi): “Mentre l’Italia cresce la sinistra è sempre più allo sbando”

L’Italia continua a crescere, all’insegna della costanza e delle stabilità. Le politiche e le riforme del governo Meloni, che Fratelli d’Italia in questi giorni sta illustrando agli italiani, hanno invertito la rotta. Crolla l’evasione fiscale, diminuisce il rischio povertà, le disuguaglianze si riducono. Sono dati e fatti che smentiscono le bugie di una sinistra sbandata che in questi mesi non trova altro da fare se non dedicarsi a polemiche vuote e strumentali.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica