(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Ghedini: Calderone, lo ricordo con stima e ammirazione

“Ghedini conosceva la solitudine dell’avvocatura ed è stato figlio di un Dio minore come tutti gli Avvocati. Lo ricordo con stima e ammirazione. Cercheremo di seguire la sua Stella. Nonostante tutto e tutti”.

Così in una nota Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

