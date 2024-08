[Comune Palermo] #iononabbandono – Nuove adesioni alla campagna promossa dal Comune

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 17 agosto 2024 Si arricchisce di nuove video testimonianze la campagna contro gli

abbandoni estivi #iononabbandono promossa dal Comune di Palermo.

Sono di Antonello Armetta (presidente Consulta libere professioni) e di

Francesco Leone (presidente dell’Agius, associazione giuristi siciliani)

gli ultimi contributi arrivati, in ordine di tempo, per rafforzare il

messaggio.

«Ringrazio quanti si stanno mobilitando per accrescere la consapevolezza e

la forza del messaggio. Insieme in queste ore stiamo dando un grande

contributo di cittadinanza attiva e mobilitazione che fa ben sperare»,

dichiara l’assessore Fabrizio Ferrandelli

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

