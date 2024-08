[Comune Palermo] Benessere animale – L’attività della Polizia municipale per il rispetto dell’ordinanza a tutela dei cavalli e dichiarazione assessore Ferrandelli

(AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2024

Stamane (ieri, n.d.r.) la U.O. BENESSERE ANIMALE e U.O.IPPOMONTATO della

Polizia Municipale hanno effettuato le operazioni per la verifica del

rispetto dell’ordinanza estiva sui mezzi a traino animale. I controlli

hanno verificato il rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza da parte dei

concessionari; sono stati effettuati controlli in diverse zone turistiche

della città, nel corso delle operazioni è stato accertato anche l’esercizio

abusivo da parte di un cocchiere senza licenza con a bordo turisti a cui è

stato effettuato sequestro amministrativo ai sensi dell’ art. 213 CdS di

una carrozza abusiva in via Roma n.210 ed elevato verbale ai sensi

dell’art. 70 CdS per esercizio abusivo di servizio di piazza con veicoli a

trazione animale (senza licenza) e art 67 CdS perché circolava senza targa.

In queste settimane la Polizia Municipale ha operato 9 sequestri ed 1

confisca.

A darne notizia l’assessore al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli:

«sono testimone del lavoro faticoso e costante portato avanti, soprattutto

in un mese davvero impietoso per i nostri amici a 4 zampe in quanto stiamo

