(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 *VENEZUELA, FOTI (FDI): MADURO CONTRO ONG, SINISTRA IN SILENZIO*

“Il dittatore Maduro prosegue nel calpestare le libertà del popolo

venezuelano mettendo al bando le Ong e la sinistra italiana continua a

rimanere nel silenzio più assordante. L’Assemblea nazionale controllata dal

partito di governo Psvu ha infatti approvato una legge che mira a

regolamentare, di fatto stroncandole, l’attività delle organizzazioni non

governative legando la loro esistenza alla decisione di un funzionario.

Subito dopo le ultime elezioni venezuelane, Fratelli d’Italia ha

immediatamente chiesto trasparenza e l’intervento della comunità

internazionale per evitare che si arrivasse a una guerra civile. Aspettiamo

che la sinistra batta un colpo almeno ora che viene messa in pericolo

l’attività delle Ong, associazioni sempre ascoltate e incensate, ma

solamente quando si tratta di attaccare il governo Meloni”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 16 agosto 2024