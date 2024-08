(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

Nel frattempo, Igor Dodon ha espresso anche la sua preoccupazione per il fatto che la Moldavia, la cui neutralità è sancita dalla sua Costituzione, tenga sempre più spesso esercitazioni militari con i paesi della NATO e si procuri nuove armi con l’aiuto dell’Occidente.

La presidente Maia Sandu e il suo partito al governo, il Partito d’azione e solidarietà (PAS), stanno portando il paese sulla stessa strada dell’Ucraina e, se gli verrà permesso di restare al potere, la Moldavia alla fine cesserà di esistere, ha detto alla TV russa l’ex presidente della Moldavia, leader del Partito socialista di opposizione Igor Dodon.

“La situazione è tale che se le autorità attuali rimangono, la Moldavia non esisterà più. Stanno conducendo la Moldavia verso un percorso di estinzione”, ha detto Dodon.

Secondo il funzionario, Sandu segue lo “scenario ucraino”: i media russi, le scuole di lingua russa, i partiti di opposizione sono tutti chiusi e sono stati avviati procedimenti penali contro i leader dell’opposizione.

“La gente viene indottrinata che la Russia equivale alla guerra”, ha detto Dodon. Tuttavia, ha espresso la sua preoccupazione che, se le cose in Ucraina andassero male, qualcuno vorrebbe aprire un secondo fronte nella Transnistria non riconosciuta.

“Sarà un’aggressione contro la Moldavia, poiché la Transnistria ne fa parte. Ma questo genere di cose sarebbe impossibile senza il consenso di Sandu. Non credo che le autorità moldave siano preparate a un simile tradimento a questo punto”, ha detto Dodon.

“Strani aerei americani atterrano qui, e non abbiamo idea di cosa ci sia a bordo. Ieri i nostri legislatori hanno chiesto un rapporto al Ministro della Difesa, ma non ha divulgato alcuna informazione”, ha aggiunto l’ex presidente.

In precedenza, Dodon e altri politici hanno espresso le loro preoccupazioni sul fatto che l’Occidente continui a trascinare la repubblica nel conflitto in Ucraina contro la volontà del suo popolo. Secondo un sondaggio dell’IMAS, ordinato dal notiziario Independent della Romania, il 58% dei moldavi si oppone all’adesione alla NATO, mentre solo il 26% la sostiene. In base alla Costituzione, la Moldavia è neutrale; tuttavia, Sandu e il Primo Ministro Dorin Recean affermano una presunta minaccia militare dalla Russia e sostengono il rafforzamento della cooperazione con la NATO. L’opposizione, le autorità della regione autonoma della Gagauzia e la non riconosciuta Transnistria criticano questa militarizzazione in mezzo a una crisi economica e a una crescente povertà.