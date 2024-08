+++ RPT con testo corretto +++ Roma. Avs Campidoglio: “Per sicurezza città, telecamere non risolutive, puntare su animazione territori”

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Roma. Avs Campidoglio: “Per sicurezza città, telecamere non risolutive, puntare su animazione territori”

Roma, 16 agosto 2024 – “Sicurezza sui territori si faccia con attività di animazione e socialità a partire dai giovani nei quartieri periferici. Questo ci sentiamo di sottolineare nell’apprendere, tramite notizie di stampa, dell’attivazione in vista del Giubileo di un sistema di videosorveglianza con almeno 15.000 telecamere e un software di intelligenza artificiale per il controllo della Capitale.

Siamo contenti che l’amministrazione Gualtieri abbia preso a cuore il tema della prevenzione dei reati ma siamo allo stesso tempo convinti che le telecamere possono aiutare ma non risolvono il problema. In più, l’I.A. e in specie il controllo biometrico sono strumenti da studiare con attenzione per verificarne le potenzialità ma anche i rischi sul controllo sociale. Intendiamo poi porre un’attenzione particolare al tema delle violenze di genere e alle molestie in luoghi pubblici.

Puntare sulla formazione dei giovani e animazione dei territori è l’unico presidio efficace per contrastare fenomeni delinquenziali legati all’emarginazione e dispersione scolastica”.

Così in una nota Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Nando Bonessio dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra.