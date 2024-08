(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

ven 16 agosto 2024
POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 16 agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

Intensificazione dei controlli nella giornata del 15 agosto in occasione del Ferragosto: tre arresti per la Polizia di Stato.

Nella giornata del 15 agosto in occasione del Ferragosto, la Questura di Rimini ha intensificato i servizi di controllo del territorio, al fine di contrastare reati di criminalità diffusa e garantire l’ ordine e sicurezza pubblica.

La Squadra Mobile della Questura di Rimini, le “Volanti” e altri reparti specializzati della Polizia di Stato, quali Reparto Prevenzione Crimine e Reparto Mobile, sono stati impiegati in numerosi servizi lavorando tutti in sinergia tra loro con la collaborazione dell’ Unità Cinofila della Polizia Locale.

Nello specifico durante la manifestazione tenutasi presso la “Beach Arena”, che ha richiamato migliaia di persone, vi è stato l’arresto in flagranza di un soggetto, che era stato individuato poiché stava cedendo presumibilmente della sostanza stupefacente. Lo stesso, sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di diversa sostanza stupefacente e denaro contante, probabilmente ricavato dall’ attività di spaccio. Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

Inoltre, a seguito dei controlli eseguiti dalle Volanti, è stato tratto in arresto per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale un soggetto che sottoposto ad accertamento, reagiva in modo violento colpendo con un pugno il cane cinofilo della Polizia Locale oltre e si avventava contro gli agenti intervenuti. Inoltre, alle prime ore del mattino, a seguito di un controllo di iniziativa, veniva arrestato un uomo sul quale pendeva una condanna da scontare di 5 anni e sei mesi di reclusione, conseguentemente a diversi reati, tra cui Maltrattamenti in famiglia, Lesioni personali e Rapina.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.