Roma, 16 Agosto 2024

Oggetto: Il Cilento si ferma a Castellabate con il Metrò del Mare: l'ira

di Mario Polichetti (Udc nazionale) contro gli amministratori della Regione

Campania *

“È inaccettabile che il Cilento, una delle aree più belle e ricche di

storia della nostra provincia, venga sistematicamente trascurato dalle

istituzioni regionali”, afferma Mario Polichetti, componente dell’esecutivo

nazionale dell’Udc. “Il Metrò del Mare, che dovrebbe rappresentare una

risorsa vitale per il nostro turismo, è diventato l’ennesimo simbolo di

inefficienza e scarsa lungimiranza da parte della Regione Campania.”

“Da lunedì a venerdì, il servizio marittimo collega Salerno e la Costiera

Amalfitana solo ad Agropoli e Castellabate, come se il Cilento si fermasse

lì. È un trattamento indegno per un territorio che merita di più e che

potrebbe offrire molto di più ai turisti, se solo avesse i collegamenti

adeguati. Solo nel fine settimana si estende il servizio a località

iconiche come Acciaroli, Palinuro e Camerota. Questo non è fare turismo,

questo è tagliare le gambe al nostro territorio. Poco importa che

Ferragosto ricada di giovedì: il Cilento col Metrò del Mare è raggiungibile

fino a Castellabate fino al venerdì. Altro che “Benvenuti al Sud”, viene

voglia di andare altrove. In un momento in cui la provincia di Salerno vive