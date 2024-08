(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

FISCO. MAULLU (FDI): CATTIVE NOTIZIE PER TEORICI DECLINO, MISURE GOVERNO FANNO CRESCERE ECONOMIA

“Cattive notizie per i teorici del declino: il reddito reale delle famiglie pro capite nei Paesi Ocse è aumentato così come quello di tutte le economie del G7. L’Italia ha visto la crescita più forte (3,4%). Insieme a questi dati significativi non si arresta il trend positivo di entrate tributarie, nonostante non vi sia stato alcun incremento di tasse e imposte. È evidente che questo aumento dipende da due fattori: il grado di fiducia dei cittadini contribuenti verso un governo che percepiscono come vicino alle proprie esigenze e dunque amico, e poi l’aumento della capacità produttiva che si traduce in una crescita automatica del gettito per lo stato. Non servono ricette particolari, quando un governo funziona, e il governo Meloni da questo punto di vista è sicuramente il migliore degli ultimi decenni, l’economia cresce portando benessere a tutti, compreso lo stato che aumenta il proprio gettito. Con l’attuazione della riforma fiscale questi miglioramenti saranno ancor più visibili”. Lo ha detto Stefano Maullu, esponente di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.

