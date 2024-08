(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 DE PRIAMO (FDI): VENEZUELA, TUTTE LE LIBERTÀ VENGONO CALPESTATE MA IN ITALIA L’OPPOSIZIONE NON DICE UNA PAROLA

“Mentre in Venezuela Maduro rafforza il suo regime, reprimendo gli oppositori, calpestando ogni libertà e da ultimo mettendo al bando le ong che operano per i diritti umani, mentre una nazione viene soffocata da una dittatura, le opposizioni in Italia tacciono e, nonostante siano sempre pronte a sbracciarsi per denunciare falsi pericoli per la democrazia in Italia, non sprecano una sola parola di condanna per quanto accade in Venezuela ad opera di Maduro o per manifestare sostegno al popolo venezuelano.

Con Fratelli d’italia chiediamo che la comunità internazionale intervenga per riportare la democrazia in Venezuela, e auspichiamo che in favore della libertà e della democrazia in Venezuela si levi anche qualche voce dalle fila della sinistra italiana, per ribadire il concetto che democrazia e libertà non possono essere invocate a convenienza o per opportunità strumentale ma devono essere difese e perseguite sempre”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

