Comunicato stampa – L’INPS AL MEETING DI RIMINI PER PROMUOVERE LA CULTURA PREVIDENZIALE TRA I GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 L’INPS AL MEETING DI RIMINI PER PROMUOVERE LA CULTURA PREVIDENZIALE TRA I GIOVANI

Sarà presente il Presidente dell’Istituto Gabriele Fava

Dal 20 al 25 agosto, l’INPS sarà al Meeting di Rimini, uno dei più significativi appuntamenti del “calendario” politico-istituzionale del Paese.

La partecipazione sarà articolata su più livelli. Innanzitutto è previsto l’allestimento di un presidio informativo, realizzato con la collaborazione del personale della Direzione centrale Comunicazione e della Direzione regionale dell’Emilia-Romagna, nonché delle strutture territoriali.

Il 21 agosto, alle ore 17.00, il presidente Gabriele Fava interverrà nel talk “Vivere di più, Vivere meglio? Il welfare al bivio”. promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Parteciperanno all’evento Sabina Nuti (Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), S.E. Mons. Vincenzo Paglia (Presidente Pontificia Accademia per la Vita) e Giorgio Vittadini (Presidente Fondazione per la Sussidiarietà).