Centrosinistra = On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): Non abbiamo mai posto veti a nessuno ma è incredibile che da alcune settimane si parli continuamente di Renzi nel centrosinistra mentre continua a governare con la destra in giro per l’Italia, e a scambiarsi amorosi sensi con Bin Salman. Questione di buonsenso e credibilità.

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Non abbiamo mai posto veti a nessuno ma è incredibile che da alcune

settimane si parli continuamente di Renzi nel centrosinistra mentre

continua a governare con la destra in giro per l’Italia, e a scambiarsi

amorosi sensi con Bin Salman.*

*Questione di buonsenso e credibilità.*

Noi i veti non abbiamo mai posti e come si vede anche dal risultato delle

elezioni europee noi guardiamo prima i voti e questo dovrebbe valere per

tutti, e trovo un po’ incredibile che ormai da quasi un mese si parli

continuamente di Matteo Renzi e di una forza politica che di voti ne ha

raccolti un po’ pochi.

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra nel corso di una

video intervista con il sito web del Fatto Quotidiano.

Ci sono però delle questioni ineludibili – prosegue il leader di SI – che

hanno a che fare con la realtà perché altrimenti diventa tutto un teatrino:

perché discutiamo da un mese del centrosinistra con Renzi dentro mentre

Renzi continua a governare in giro per l’Italia con la destra? Insomma ci

sono cose che sfondano il muro del ridicolo. Se tu governi qua e là con la

destra e se continui a scambiarti amorosi sensi con il saudita Bin Salman,

difficilmente può essere credibile che tu possa stare dentro un’alleanza

di centrosinistra.

È una questione di buonsenso innanzitutto quella che poniamo, dopo viene

il fatto che se questa alleanza progressista, alternativa alla destra

quando arriverà il momento debba avere la capacità di definire un programma

che sia chiaro e soprattutto vincoli tutti a rispettarlo . Non

dimentichiamo che se la destra è andata al governo è anche perché, quando

il centrosinistra governato, non sempre hanno realizzato ciò che era

stato promesso agli elettori.

Comunque – conclude Fratoianni – non esiste niente di più populista, è il

populismo in purezza, quello di chi pensa che si possa governare tanto con

la destra che con chi è alternativo alla destra.

