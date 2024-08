(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 16 agosto 2024 Carceri, Serracchiani (Pd): Del Mastro vergognoso, chiediamo un passo indietro

“Ancora una volta il sottosegretario Del Mastro dà prova di essere totalmente inadeguato ad esercitare la delega che gli è stata affidata. Le sue affermazioni sono vergognose ed è inaccettabile che si esprima così: come facciamo da sempre ribadiamo la necessità di un suo passo indietro. L’esigenza di intervenire sul sovraffollamento delle carceri è sotto gli occhi di tutti, lo stesso ministro Nordio sa che il Dl Carceri è del tutto insufficiente. Occorre mettere in campo misure che abbattano il problema, come la liberazione anticipata speciale, l’applicazione delle pene sostitutive e misure alternative. Quanto a Del Mastro, il Pd si attiverà per un’interrogazione sulle sue recenti visite in carcere, in cui pare si sia rifiutato di vedere i detenuti, abbia incontrato soltanto gli agenti penitenziari e che abbia addirittura fumato in carcere, nonostante i divieti”. Lo dice in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd.