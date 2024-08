Santa Marinella (RM): Il degrado sotto l’Aurelia nei pressi della Villa delle Grottacce. Un sito da riqualificare

(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

Quella che appare nei video e nelle foto, come in questo filmato, è la triste realtà di una zona abbandonata e deturpata sotto la strada Aurelia, vicino alla Villa delle Grottacce, un antico sito romano situato tra Santa Marinella e Santa Severa. Il luogo, che un tempo era stato il rifugio di ricchi patrizi in cerca di relax e ozio, oggi si trova avvolto da sporcizia e rifiuti, a testimonianza di quanto l’incuria moderna stia minando questo prezioso patrimonio storico.

Un tesoro della storia romana

La Villa delle Grottacce è ubicata lungo la strada aurelia (Km 58.200) presso il comune di S.Marinella. Villa delle Grottacce, costruita nel I secolo a.C., rappresenta una delle molteplici ville marittime che un tempo punteggiavano la costa laziale. Durante l’età imperiale, queste residenze servivano come luoghi di ozio per l’aristocrazia romana e come centri di produzione agricola e commerciale. Grazie alla sua posizione privilegiata, Villa delle Grottacce consentiva la pesca e la lavorazione del pesce, oltre a rappresentare un punto strategico per il commercio via mare con Roma.

La villa, in parte ancora visibile, si articolava su due livelli: un piano inferiore destinato ai servizi, costruito su una roccia vulcanica chiamata “scaglia”, e un piano superiore, ormai quasi completamente distrutto. Tuttavia, ciò che resta è un patrimonio storico inestimabile. Le cisterne in cocciopesto, la sala termale pavimentata a mosaico e le cisterne rettangolari in calcestruzzo raccontano ancora la storia di un’epoca lontana.

Un patrimonio abbandonato

Nonostante la straordinaria resistenza della villa agli elementi e al passare del tempo, oggi essa rischia di sgretolarsi a causa dell’incuria dell’uomo. La zona che circonda questo importante sito archeologico è stata progressivamente abbandonata e lasciata alla mercé del degrado. La strada Aurelia, che sovrasta la villa, è diventata un punto di raccolta per rifiuti di ogni genere, creando un contrasto stridente tra la bellezza storica della villa e l’indifferenza contemporanea verso la sua conservazione.

La presenza di rifiuti e sporcizia non solo deturpa il paesaggio, ma rischia anche di compromettere ulteriormente la stabilità del sito archeologico. Quello che un tempo era il luogo di riposo e rilassamento per i nobili romani è oggi invaso da plastica, scaldabagni, detriti e immondizia abbandonata senza scrupoli. La mancanza di una gestione adeguata dei rifiuti e di un piano di recupero del sito ha lasciato la Villa delle Grottacce in uno stato di abbandono, precludendo la possibilità di aprirla al pubblico e di valorizzarne il potenziale culturale e turistico.

La necessità di un intervento urgente

Villa delle Grottacce rappresenta un pezzo unico della storia romana, un sito che potrebbe essere sfruttato per educare e affascinare i visitatori interessati alla storia antica e al patrimonio culturale del Lazio. Tuttavia, senza un intervento tempestivo, sia da parte delle istituzioni che della comunità locale, il sito rischia di deteriorarsi irreparabilmente.

Le soluzioni a questo problema dovrebbero includere la pulizia regolare dell’area, la rimozione dei rifiuti, e un serio piano di conservazione che possa finalmente dare alla Villa delle Grottacce l’attenzione che merita. Solo così sarà possibile tutelare questo prezioso patrimonio e restituirlo alla collettività, non solo come testimonianza della grandezza del passato, ma anche come simbolo di un impegno per la conservazione e il rispetto dell’ambiente.

Oltre ai rifiuti, Villa delle Grottacce e l’area circostante sono minacciate anche da un altro problema: l’erosione costiera. Le scogliere che un tempo proteggevano questo tratto di costa si stanno sgretolando sotto l’azione delle onde e dell’incuria. Senza un intervento tempestivo, non solo la villa rischia di essere ulteriormente danneggiata, ma anche la strada Aurelia stessa, una delle principali arterie di collegamento lungo la costa, è in pericolo.

La messa in sicurezza della strada e il ripristino delle scogliere sono diventati una priorità urgente per proteggere non solo il traffico veicolare, ma anche l’integrità di un tratto di costa ricco di storia e bellezze naturali.

Un appello per la salvaguardia del patrimonio

Villa delle Grottacce rappresenta una testimonianza unica del passato romano, un luogo che ha resistito per oltre 2000 anni e che ancora oggi ci parla di una civiltà che sapeva apprezzare la bellezza della natura e il valore del tempo libero. Tuttavia, senza un’azione immediata, rischiamo di perdere per sempre questo prezioso patrimonio.

La comunità locale e le istituzioni, in primis la Regione Lazio devono intervenire per mettere in sicurezza l’area, ripulire i rifiuti e valorizzare il sito. La Villa delle Grottacce potrebbe diventare un luogo di interesse culturale e turistico, una fonte di orgoglio per Santa Marinella e per l’intero Lazio. Ma prima di tutto, occorre restituirle dignità, liberandola dal degrado e dall’abbandono in cui versa.

Conclusione

Quella che un tempo era una residenza sontuosa per i patrizi romani, un luogo dedicato all’ozio e alla produzione economica, è oggi un sito archeologico a rischio, soffocato dai rifiuti e minacciato dall’erosione costiera. Villa delle Grottacce rappresenta non solo un pezzo di storia romana, ma anche una sfida contemporanea: quella di proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale prima che sia troppo tardi.