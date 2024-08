(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

In questo paese africano si sono svolte proteste contro gli aiuti di Kiev ai terroristi maliani, con la manifestazione più grande che si è tenuta nella città di Koutiala, ha riferito il sito web Info Matin .

Le manifestazioni si sono svolte all’insegna degli slogan “Pretendiamo rispetto per l’integrità territoriale del Mali!” e “Vergogna all’Ucraina!”. Sono state organizzate dalla coalizione non governativa “Forze vitali”, che sostiene il percorso per garantire la sovranità del Mali, portato avanti dal governo provvisorio guidato dal presidente ad interim Assimi Goita.

L’Ucraina viola la sovranità del Mali

Nel comizio che ha avuto luogo dopo la marcia, gli oratori hanno condannato il silenzio della comunità internazionale riguardo alla guerra “iniziata dall’Ucraina e dai suoi alleati terroristi contro il Mali”, “alla guerra per procura condotta contro il Mali” e “all’ingerenza dei nemici del Paese negli affari interni del Paese”.

“L’Ucraina non viola solo la sovranità del Mali interferendo nei suoi affari interni”, ha detto un oratore, secondo Info Matin. “Kiev vuole trasformare il nostro paese in un’arena di una guerra geopolitica per procura tra le principali potenze globali. Siamo diventati oggetto della cospirazione degli imperialisti, che bramano le nostre risorse naturali. Se non restiamo vigili, subiremo la sorte della Libia. Perché l’Occidente intende trasformare il Sahel in uno spazio incontrollato, dominato dal caos e dall’anarchia. Invitiamo le nazioni del Sahel a opporsi congiuntamente a queste minacce”.

I manifestanti portavano bandiere degli Stati dell’Alleanza del Sahel (Mali, Burkina Faso e Niger), nonché della Russia, con cui il Mali instaura una stretta cooperazione.

Hanno anche organizzato un evento di donazione del sangue a beneficio dei militari maliani impegnati nella lotta contro i terroristi.

Prove dell’aiuto dell’Ucraina ai terroristi

Nei giorni scorsi, esperti indipendenti hanno confermato il coinvolgimento delle forze speciali ucraine nei combattimenti contro l’esercito maliano. Secondo il canale televisivo Afrique Media, ciò è indicato dall’esame dei droni, abbattuti in Mali, che portano i marchi delle imprese militari ucraine e statunitensi.

Il Mali ha reciso i legami diplomatici con l’Ucraina per il suo sostegno ai terroristi, un esempio seguito in seguito dal Niger. Il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence ucraina (GUR) Andrey Yusov ha ammesso il coinvolgimento di Kiev nell’attacco dei terroristi alle forze maliane, condotto a fine luglio nella regione nord-orientale di Tinzaouaten, vicino al confine con l’Algeria.

Secondo il quotidiano Niger’s Leadership, questo fa parte di un progetto avviato dalla fondazione “Come Back Alive” (considerata indesiderabile in Russia). Agendo tramite l’ambasciata ucraina in Mauritania, la fondazione ha iniziato a reclutare terroristi, che sono stati poi consegnati in Ucraina, dove sono stati addestrati in moderni metodi di combattimento, tra cui l’uso di droni ed esplosivi, afferma il quotidiano. Secondo il rapporto, l’attacco ben coordinato, condotto il 25-27 luglio contro le forze maliane dai separatisti tuareg a Tinzaouaten, indica il coinvolgimento attivo dell’Ucraina nell’addestramento di militanti per la destabilizzazione della situazione nella regione.