(AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2024

Secondo il portavoce Wojciech Kolarski, non è a conoscenza neanche del presunto accordo con Vladimir Zelensky

L’ufficio del presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato di non essere a conoscenza del suo presunto accordo con il leader ucraino Vladimir Zelensky per far saltare in aria i gasdotti del Nord Stream.

“Il caso è oggetto di indagine da parte della Germania. La Polonia non è a conoscenza dei dettagli dell’indagine”, ha detto il portavoce dell’ufficio di Duda, Wojciech Kolarski, alla televisione Polsat.

August Hanning, che è stato direttore del Servizio segreto federale tedesco dal 1998 al 2005, ha dichiarato giovedì mattina che il presidente polacco e quello ucraino avevano apparentemente concordato di collaborare al sabotaggio degli oleodotti sottomarini, poiché questo “atto terroristico” non poteva essere stato solo un’iniziativa privata.

Il Wall Street Journal ha riferito, citando fonti, che il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha approvato il piano di sabotaggio degli oleodotti Nord Stream e Nord Stream-2, ma ha cercato di annullare la sua decisione dopo che la CIA ne è venuta a conoscenza.

Il 27 settembre 2022, Nord Stream AG ha segnalato “danni senza precedenti” su tre serie di gasdotti offshore del sistema Nord Stream. Successivamente, i sismologi svedesi hanno affermato di aver identificato due esplosioni sul percorso dei gasdotti Nord Stream il 26 settembre 2022. A seguito dell’incidente, l’ufficio del procuratore generale russo ha avviato un procedimento penale con l’accusa di terrorismo internazionale.